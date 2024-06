Sędzia Strączyński: robi się nareszcie normalnie

Za niezawisłość nie grozi już sędziemu to, co groziło za czasów PiS-u - powiedział w "Rozmowie pod krawatem" Maciej Strączyński.

Zapytaliśmy sędziego o zmiany, jakie zachodzą w polskich sądach czy prokuraturze.- W tej chwili robi się nareszcie normalnie. Dlatego, że za niezawisłość nie grozi już sędziemu to, co groziło w PRL-u i to co groziło za czasów PiS-u - mówił Maciej Strączyński.- To jak to jest, że w tamtych czasach był pan prezesem, a dzisiaj już nie? - pytał prowadzący rozmowę Sebastian Wierciak.- Na skutek dosyć ciekawego zbiegu okoliczności powołano mnie na prezesa tutaj w Szczecinie. Szczęśliwie chyba dla Szczecina stało się, że nie przyniesiono nam w teczce prezesa gdzieś z Polski, bo tak minister Ziobro robił - odpowiedział sędzia Strączyński.Warto dodać, że przez ostatnie lata sędzia Maciej Strączyński - mówiąc kolokwialnie - stał kością w gardle Zbigniewowi Ziobrze, stojąc na straży praworządności.Pasją sędziego jest też historia i region zachodniopomorski. W środę o godzinie 17:00 na dziedzińcu Zamku Książąt Pomorskich odbędzie się uroczysta premiera wyjątkowego wydawnictwa - "Poczet Książąt Pomorskich. Dynastia Gryfitów 1119-1637”. Ich historię opisał gość dzisiejszej "Rozmowy pod krawatem".Poczet to pięćdziesiąt wizerunków władców Pomorza namalowanych przez artystkę Sylwię Godowską, która miała do dyspozycji głównie skromne opisy książąt, czy ich atrybutów - wyjaśniał Maciej Strączyński.- Trudno mówić o opisach, jeżeli mamy do czynienia z władcami z XII-XIII wieku. Pamiętajmy, Jan Matejko nie miał fotografii Mieszka I czy Kazimierza Wielkiego, a jednak ich namalował. Dziś nikt nie ma wątpliwości, że tak właśnie wyglądał Mieszko I i Kazimierz Wielki - mówił Strączyński.Cała rozmowa do wysłuchania i do obejrzenia na naszej podstronie i radiowym Facebooku.W czwartek gościem "Rozmowy pod krawatem" będzie Joanna Agatowska, prezydent Świnoujścia.