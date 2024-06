Stargard testuje elektryki [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Wnioski o dofinansowanie zakupu autobusów elektrycznych złożyło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Stargardzie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przewoźnik przygotowuje też elektryfikację technicznego zaplecza zajezdni przy ul. Składowej. Decyzję o ubieganiu się o dofinansowanie poprzedziły testy kilku elektrycznych pojazdów na ulicach Stargardu.



Prezes MPK Andrzej Haftman przyznaje, że dzięki testom zdołano ustalić, jakiego rodzaju tabor elektryczny będzie najbardziej odpowiedni.



- Aplikowaliśmy o 11 autobusów elektrycznych i czekamy teraz na zaproszenie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na negocjacje. Prawie 28 milionów złotych to są koszty nie tylko autobusów, ale również instalacji do ładowania - mówi Haftman.



Sławomir Lewandowski, dyrektor ds. technicznych w MPK nie ukrywa natomiast, że w oczekiwaniu na elektryki spółka kupiła kolejny używany pojazd na mniej obciążone linie.



- Ten mały Mercedes uzupełni flotę. Mamy w tej chwili trzy takie pojazdy. Obsługują one linie o mniejszym napełnieniu, w późniejszych godzinach - mówi Lewandowski.



Tabor MPK liczy obecnie 40 pojazdów, które obsługują 19 linii. Decyzje o dofinansowaniu zakupu elektryków mają być znane jesienią.