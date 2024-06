Kolejna obwodnica powstanie w naszym województwie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Rusinowo, w gminie Wałcz, będzie miało swoją obwodnicę. Powstanie w ciągu drogi krajowej nr 22.

Nowa trasa o długości czterech i pół kilometra ominie Rusinowo od wschodu - mówi Łukasz Lendner z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie.



- Niewielka obwodnica, natomiast dla mieszkańców to jest życie. Wyprowadzenie ruchu tranzytowego - 30% udziału w ruchu to samochody ciężarowe. To właśnie zagraża bezpieczeństwu w tych małych miejscowościach. To są szlaki tranzytowe. W związku z tym wyprowadzamy przede wszystkim ruch tranzytowy, tak żeby w tych miejscowościach było bezpiecznie, żeby dzieci mogły i mieszkańcy mogli spokojnie chodnikami w swojej miejscowości podróżować - mówi Lendner.



Inwestycję zrealizuje firma Budimex za kwotę prawie 55 milionów złotych. Zakończenie prac planowane jest w 2027 roku.