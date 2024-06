Z Finlandii przyturlały się do Szczecina... [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Molkky, czyli fińskie kręgle, to dziedzina sportu licząca wielu fanów w całej Polsce.

Od klasycznych wyróżnia je podłużny kształt zarówno kręgli, jak i "kuli", a do grania nie potrzeba specjalnego toru.



Dziś na szczecińskim Kijewie odbywa się trzecia rudna Grand Prix, w tej dziedzinie sportu.

Na rozgrywki zjechały drużyny z całej Polski oraz z Niemiec.



- Grę zobaczyliśmy na dniach Puszczykowa. Kiedyś grałem w koszykówkę, rzucanie więc przychodzi mi łatwo. - Ważna jest prostota tego sportu, umiejętności i taktyka. - Zaczęło się to trzy lata temu, pewien znajomy przedstawił mi właśnie Molkky i okazało się, że jestem w nie dobry. To gra dla każdego, wystarczy umieć liczyć do 50 - mówią gracze.



- Molkky - różnie ludzie tę nazwę wymawiają, to 12 drewnianych kręgli, należy zbić odpowiednią ilość kręgli, aby zdobyć 50 punktów. Jeżeli przekroczymy tę liczbę, to spadamy do 25 punktów - tłumaczy Marcin Henkelman, Zakręgleni Szczecin.



Na Grand Prix składa się pięć turniejów w różnych miastach Polski. W szczecińskich rozgrywkach udział bierze 70 osób.