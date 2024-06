Rolnicy się obawiają, wiceminister uspokaja

Nie ma powodów do obaw - wiceminister łagodzi nastroje w sprawie przystąpienia Ukrainy do Unii Europejskiej.

Polscy rolnicy obawiają się takiego scenariusza, bo - jak mówią - to mogłoby się skończyć zalaniem polskiego rynku tańszymi produktami, ale bez odpowiedniej kontroli czy certyfikatów bezpieczeństwa.Zdaniem wiceministra aktywów państwowych, przystąpienie Ukrainy do Wspólnoty to perspektywa 10 lat. Zbigniew Ziejewski dodał w audycji "Na Szczecińskiej Ziemi" , że polskie jedzenie broni się jakością.- Mamy jakość. Polska żywność jest zdrowa, bezpieczna. My stosujemy środki chemiczne, które nie zagrażają zdrowiu i życiu. Coraz więcej środków wycofujemy z obiegu, żeby ta żywność była zdrowa. Eksportujemy ponad 40 mld euro żywności. Jesteśmy wiodącym eksporterem żywności w Europie. Dlatego nasza pozycja na dzień dzisiejszy jest bardzo mocna w Europie i będziemy robić wszystko, żeby tą pozycję utrzymać - zapewnił Ziejewski.Jednym z postulatów rolniczych protestów w naszym regionie było powstrzymanie sprowadzania do Polski ukraińskich produktów i płodów rolnych.