Zwierzę to nie rzecz... TOZ w Szczecinie apeluje: Nie porzucaj! [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

"Nie porzucaj!" - rusza kolejna kampania Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. Akcja ma ograniczyć liczbę zwierząt porzucanych podczas wakacji.

W lato do schronisk trafia najwięcej kotów i psów. W niektórych placówkach jest to wzrost o 30 procent.



Kampania "Nie porzucaj" jest ogólnopolską akcją, organizujemy ją co roku - podkreśla Karolina Winter-Zielińska ze szczecińskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.



- Jej celem jest uwrażliwienie ludzi - właścicieli i opiekunów zwierząt, aby w problematycznej sytuacji nie porzucali ich, ale szukali rozwiązań zgodnych z prawem i które pomogą znaleźć im opiekę alternatywną - podkreśla Winter-Zielińska.



Rok w rok, w wakacje zwiększa nam się liczba zwierząt. Obecnie mamy pod opieką 79 kotów i 92 psy - mówi Ewa Mrugowska, kierowniczka Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie.



- To jest sporo, bo dopiero jesteśmy przed wakacjami. Ta liczba zaraz się powiększy. Ludzie wywalają często zwierzaki w trasie nad morze. Nie ukrywam, że przed wakacjami jest wysyp osób, które chcą się zrzec swojego zwierzęcia... - dodaje Mrugowska.



W szczecińskim TOZ-ie obecnie pod opieką jest ponad 60 kotów i kilkanaście psów.