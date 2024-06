Na ulice Szczecina wraca tramwajowa "czwórka"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie uruchamia od jutra linię tramwajową numer "cztery".

Kursować będzie od placu Żołnierza Polskiego przez plac Rodła i Szarych Szeregów do placu Szyrockiego - mówi rzecznik prasowy spółki Tramwaje Szczecińskie Wojciech Jachim.



- "Czwórka" będzie na tej samej zasadzie funkcjonować co linia numer "pięć" Wawrzyniaka-Żołnierska. Będą ją obsługiwać tramwaje dwukierunkowe, a to ze względu na to, że na placu Szyrockiego nie będzie pętli, będzie tylko mijanka, która umożliwi zmianę toru. Te tramwaje będą kursować między placem Szyrockiego a placem Żołnierza Polskiego, tak aby zapewnić mieszkańcom Pomorzan komunikację z centrum - tłumaczy Jachim.



Wdrażana od jutra tymczasowa trasa tramwajowej "czwórki" obowiązywać będzie prawdopodobnie do końca wakacji przyszłego roku.