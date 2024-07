Szczecińscy ósmoklasiści odebrali wyniki swoich egzaminów [ZDJĘCIA]

Po dwóch miesiącach mogą odetchnąć z ulgą. Ósmoklasiści odebrali wyniki swoich egzaminów.

Najtrudniejsza okazała się matematyka, jednak sami uczniowie przyznają, że poszło im dobrze.- Najbardziej mnie zaskoczył wynik z polskiego, ponieważ obstawiałam, że pójdzie mi najgorzej. Tak właściwie to miałam tylko dwa błędy, więc to jest 96%. Uważam, że jest bardzo wysoki, bo w życiu się takiego nie spodziewałam - mówi uczennica.Wyniki są porównywalne z zeszłorocznymi, a większość uczniów nie będzie miała problemów z rekrutacją do szkół średnich - ocenia Beata Chajda, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 46 w Szczecinie.- Jak w życiu, niektórzy bardzo zadowoleni, mamy w szkole wyniki 100 procentowe i są także wyniki słabsze. Myślę, że wszystko się uda i oczywiście za wszystkich uczniów trzymam kciuki - mówi Chajda.Teraz uczniowie będą musieli złożyć swoje wyniki w placówkach, które wybrali w pierwszej turze naboru do szkół średnich.