Kołobrzeska muszla odzyska dawny blask

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Znana jest przyszłość kołobrzeskiej muszli koncertowej. Miasto znalazło nowego dzierżawcę, który przedstawił także plany remontowe obiektu.

Położona zaledwie 100 metrów od plaży muszla koncertowa obecnie świeci pustkami. Wszystko przez to, że nie było chętnego na dalszą dzierżawę i wymagany remont obiektu. Miasto nie ustawało jednak w poszukiwaniu nowego dzierżawcy i w końcu, w trzecim przetargu wpłynęły dwie oferty.



Karolina Bilska, naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, mówi, że urzędnicy brali pod uwagę nie tylko cenę, ale również kryteria mające sprawić, że muszla zacznie tętnić życiem.



- Zależało nam bardzo na tym, żeby rzeczywiście ta muszla znowu odzyskała blask. Zaoferowana cena dzierżawy stanowiła tylko 60 procent wartości ocenianej. Atrakcyjność propozycji zagospodarowania terenu to było 30 procent, natomiast program działań kulturalno-rozrywkowych 10 procent - wymienia Bilska.



Spacerujący wokół opuszczonej obecnie muszli żałują, że świeci ona pustkami. - Zawsze jak tu jesteśmy i tu się coś działo, to przechodziliśmy. Szkoda, że to stoi puste, niewykorzystane w tym momencie - mówią.



Umowa z nowym dzierżawcą zostanie podpisana najpóźniej 18 lipca. Będzie miał on rok na przeprowadzenie kompleksowego remontu obiektu. Roczny czynsz dzierżawny będzie wynosił ponad 72 tysiące złotych netto, a umowa obowiązywać będzie przez dziewięć lat.