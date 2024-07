Nie odwołują badań, przygotowują mobilny tomograf w Stargardzie

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Kontenerowa pracownia tomografii zostanie ustawiona przy szpitalu w Stargardzie. W czwartek ruszyły prace przygotowawcze przed instalacją mobilnego sprzętu.

Badania tomograficzne w kontenerze mają zapewnić ciągłość szpitalnej diagnostyki na czas montażu tomografu nowej generacji, kupionego przez szpital kosztem ok. 3 mln złotych.



Samodzielny Publiczny ZOZO skorzystał z 15-milionowej dotacji, przyznanej przez resort zdrowia. Finansowe wsparcie, oprócz kupna tomografu, umożliwi też kupno innego sprzętu do diagnostyki i remont pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.



Barbara Turkiewicz, zastępca dyrektora szpitala w Stargardzie podkreśla, że mobilny tomograf wykona wszystkie badania w trakcie remontu pracowni. - Musimy przygotować pomieszczenia, To trwa dość długo, Około miesiąca. Nie odwoływaliśmy żadnych badań dla pacjentów. Będą mogli korzystać z tomografu mobilnego - mówi Turkiewicz.



Nadzorująca przygotowania do instalacji mobilnego sprzętu Katarzyna Sąsara informuje, że kontener z tomografem będzie ustawiony tuż przy wejściu do SOR- u. - Aby personel z pacjentami miał łatwiejsze dojścia. Stary tomograf zostaje zdemontowany. Rozpoczynamy prace adaptacyjne pomieszczeń. Planujemy po 1 września ruszyć z nowym tomografem - zapowiada Sąsara.



Średnio w ciągu dnia szpital wykonuje ok. 40 badań tomograficznych. Czas oczekiwania na zwykłe badanie ze skierowaniem NFZ to w Stargardzie blisko dwa miesiące.