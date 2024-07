Nowe psy zasilą szeregi szczecińskiej policji. Pomógł ZUT [WIDEO]

Wideo: R.Stachnik, [Radio Szczecin], montaż Maciej Papke [Radio Szczecin]

Policja z dodatkowym wsparciem, dzięki finansowej pomocy Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego.

Dwóch nowych czworonożnych funkcjonariuszy czeka jednak na początku półroczne szkolenie - tłumaczy aspirant sztabowy Paweł Naworski: - Będzie to pies patrolowo-tropiący, on na co dzień będzie patrolował nasze miasto, żeby było bezpiecznie. Będzie także zajmował się tropieniem ludzi zaginionych, czy sprawców przestępstw.



Umowa o przekazaniu środków jest elementem współpracy pomiędzy ZUT-em a zachodniopomorską policją - mówi dr. hab. Lidia-Felska-Błaszczyk z Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt: - Studenci uczestniczyli w szkoleniu psów i ich pielęgnacji. Po praktykach, które się odbyły u panów policjantów, te psy prowadzili bez żadnego problemu.



Szczecińska policja zakupi nowe psy jeszcze w tym roku.