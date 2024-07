"To są anomalie pogodowe." Co na to synoptycy?

Ulewne deszcze na zmianę z tropikalnymi temperaturami i gradobiciem... Wakacyjna pogoda daje się tego lata we znaki mieszkańcom Zachodniopomorskiego.

- Tak wysokie temperatury nie występowały wcześniej w Szczecinie - skarży się jedna z mieszkanek. - To co się dzieje teraz na terenie województwa zachodniopomorskiego to są moim zdaniem anomalie pogodowe... Wszystko fruwa, co nie jest zabezpieczone. Kiedyś tego nie było, a powiem panu, że już trochę żyję na tym świecie. Poza tym wszystkim, jeszcze ten wzrost temperatur.Burze występujące latem nie są niczym zaskakującym, różnice są jedynie w częstotliwości opadów i nie jest to alarmujące zjawisko - tłumaczy dyżurna synoptyk IMGW w Szczecinie Renata Kurowska-Łazarz.- Mamy lata, kiedy tych burz jest zdecydowanie mniej. Są też takie okresy, kiedy te burze występują częściej, np. mamy bardzo dużo burz w czerwcu, później tych burz jest mniej - w lipcu czy w sierpniu. Także rozkład jest zróżnicowany... Natomiast same występowanie burz jest jak najbardziej normalnym i typowym zjawiskiem dla okresu letniego, nawet tutaj w naszym regionie zachodniopomorskim - podkreśla Kurowska-Łazarz.Rekordową temperaturę w Zachodniopomorskiem zanotowano 31 lipca 1991 roku w Trzcińsku-Zdroju. Wyniosła 38,7 stopni Celsjusza.