The Tall Ships Races już za dwa tygodnie [ZDJĘCIA]

Majestatyczne żaglowce po siedmiu latach wracają do stolicy Pomorza Zachodniego - The Tall Ships Races znowu w Szczecinie.

To między innymi trzy sceny, koncerty artystów i parady załóg. Zagospodarowane będą oba brzegi Odry.Ulica Jana z Kolna zamieni się w wielki deptak, a to koniec rozrywkowych przemian ulic Szczecina.- Będzie strefa dziecięca na pl. Adama Mickiewicza i kolejna strefa na górze Wałów Chrobrego. Będzie duża scena, która wraca na parking przy ulicy Komandorskiej. Ulica Admiralska to również wesołe miasteczko, to stoiska naszych partnerów - wyliczał dyrektor Żeglugi Szczecińskiej, Leopold Korytkowski.Atrakcji nie zabraknie także na Łasztowni.- Pomiędzy Morskim Centrum Nauki i Holiday Parkiem będą nasze strefy partnerów z bezpłatnymi animacjami ekologicznymi. Mamy strefę lekkoatletyczną, mamy strefę animacji na nabrzeżu... - dodaje Korytkowski.Finał Regat The Tall Ships Races za dwa tygodnie.