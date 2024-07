W kołobrzeskim porcie budują wielopoziomowy parking [ZDJĘCIA]

To drugi tego typu obiekt budowany obecnie w mieście, lecz pierwszy w dzielnicy portowo-uzdrowiskowej. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] To drugi tego typu obiekt budowany obecnie w mieście, lecz pierwszy w dzielnicy portowo-uzdrowiskowej. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] To drugi tego typu obiekt budowany obecnie w mieście, lecz pierwszy w dzielnicy portowo-uzdrowiskowej. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Rozpoczęła się budowa parkingu wielopoziomowego w kołobrzeskim porcie. Inwestycja ma rozwiązać problemy z miejscami postojowymi w tej części miasta.

Na działce przy ulicy Portowej powstanie 365 miejsc parkingowych - zaledwie 140 metrów w linii prostej od nabrzeża oraz 300 metrów od latarni morskiej. To drugi tego typu obiekt budowany obecnie w mieście, lecz pierwszy w dzielnicy portowo-uzdrowiskowej.



Prace budowlane rozpoczęły się w piątkowy poranek.



- Rozpoczynamy palowanie, to etap, który potrwa ok. cztery tygodnie. Następnie sukcesywnie rozpoczniemy prace nad płytą fundamentową, nad strukturą, a potem: elewacja, prace instalacyjne... - wylicza Maciej Mosiej z firmy Interparking realizującej inwestycję.



Pełen koszt inwestycji ponosi jej wykonawca. W zamian Zarząd Portu Morskiego podpisze z nim wieloletnią umowę na prowadzenie parkingu. Całość powinna być gotowa w drugiej połowie 2025 roku.