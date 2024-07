Wystartowała najdłuższa pielgrzymka w Polsce [ZDJĘCIA]

Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne Bałtycki Krzyż Nadziei w Pustkowie. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin]

Około 60 osób wyruszyło w czwartek z nadmorskiego Pustkowa w 40. Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

Do przejścia mają blisko 650 kilometrów w 20 dni. To najdłuższa pielgrzymka w Polsce. Po porannej modlitwie przed Bałtyckim Krzyżem Nadziei, który jest repliką krzyża na Giewoncie wyruszyli w pierwszy etap do Pobierowa.



- Jestem z Gryfic, mam trochę intencji, które mnie przygniatają i muszę to polecić Matce Najświętsze Naszej Jasnogórskiej - mówi pan Józef. - Po raz 11. idę na pielgrzymkę, jestem szczęśliwa, ze mogę przejść ten kawałek drogi, prosząc o zdrowie, błogosławieństwo dla rodziny i pokój dla ojczyzny - dodaje pani Teresa.



Ufamy, że ta pielgrzymka wyda też piękne owoce naszego życia i pielgrzymowania, dlatego też tegoroczne hasło brzmi: "Jesteśmy Kościołem" - dodaje ksiądz Karol Łabenda, dyrektor Szczecińskiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę.



Największa grupa wyjdzie ze Szczecina w poniedziałek. Zapisy trwają na szczecinska.pl.