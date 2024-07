Komentarze po odrzuceniu projektu łagodzącego prawo antyaborcyjne

Fot. pixabay.com / Antonio_Cansino (CC0 domena publiczna) | Kolejny Protest Kobiet w Szczecinie

Porażka projektu łagodzącego prawo antyaborcyjne może mieć odbicie w poparciu partii wchodzących w skład koalicji rządzącej - uważa Bogna Czałczyńska z Kongresu Kobiet.

Projekt ustawy dekryminalizującej aborcję do 12. tygodnia ciąży w zeszły piątek został odrzucony przez Sejm. Zwolennikom do większości zabrakło 3 głosów.



Przeciwko, poza klubami PiS i Konfederacji była też zdecydowana większość posłów PSL i niektórzy posłowie Koalicji Obywatelskiej, pomimo wprowadzenia klubowej dyscypliny.



Szczecińska przedstawicielka Kongresu Kobiet mówiła w audycji "Radio Szczecin na Wieczór," że PSL może stracić poparcie części wyborców.



- Jeszcze tego nie wiemy, ale pewnie w jakichś sondażach, które będą rozdzielne dla Trzeciej Drogi, może okazać się, że PSL zaliczy takie tąpnięcie, jakie Kaczyński zaliczył po ogłoszeniu wyroku pani magister Przyłębskiej - podkreślała Czałczyńska.



W odrzuconym projekcie nie chodziło o dopuszczenie aborcji, a o zdjęcie kar z osób, które w niej pomagają - tłumaczyła adwokatka Agnieszka Szach: - Projekt, który przepadł teraz tymi trzema głosami w Sejmie zakładał, że to pomocnictwo nie będzie już przestępstwem. To kryje się w tym trudnym słowie "dekryminalizacja".



Rząd zapowiada działania pozaustawowe, w ramach obowiązującego prawa mające na celu zmniejszenie ścigania za pomocnictwo w dokonywaniu aborcji.