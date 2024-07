Sprawdziliśmy, jak działa laboratorium dźwięku immersyjnego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Trwają pierwsze badania w nowym laboratorium immersyjnym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Za zgodą profesora Witolda Mickiewicza przetestowaliśmy pierwsze próbki dźwięków w nowej sali.- Jest rozstawionych 12 głośników. Siedem wokół, jeden niskotonowy subwoofer i cztery ponad naszymi głowami. To jest właśnie dźwięk immersyjny, czyli taki, który nas otacza nie tylko wokół. Można powiedzieć, że faktycznie zatapiamy się w tym dźwięku i dociera on do nas ze wszystkich kierunków, z góry, z dołu i z boku - tłumaczy Mickiewicz.Laboratorium służyć będzie pracownikom ZUT-u oraz doktorantom. Jak wspomina profesor Witold Mickiewicz - docelowo prace naukowe mają sprowadzić dźwięk immersyjny do wielkości słuchawek dousznych.