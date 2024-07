Sytuacja na drogach regionu

Informujemy o sytuacji na drogach.

Godzina 12:00

Mamy już pierwsze utrudnienia na drogach w regionie. To przede wszystkim informacja dla kierowców wracających z miejscowości nadmorskich. Na drodze S3 jest spory korek już od miejscowości Dargobądz, przed Wolinem. Zator rozładowuje się za Troszynem. Natomiast na drodze S6 utrudnień należy spodziewać się przed węzłem Goleniów-Północ i do optymalnej prędkości wrócimy dopiero na wysokości Rurki.Chwilę po godzinie 13 rozpocznie się audycja "Lato Kierowców" - Maciej Papke w studiu i Kacper Narodzonek w terenie postarają się znaleźć dla Was odpowiednie trasy na powrót znad morza. Nie zabraknie także informacji o ewentualnych utrudnieniach.