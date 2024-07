Kamera..., akcja! Ale nie w szczecińskiej policji. Filmów nie było

Fot. Szkoła Policji w Słupsku

Kamery, które szczecińscy policjanci mają przypięte do mundurów nie działały przez ostatnie trzy miesiące. Przyczyną była awaria bazy danych, gdzie trafiają nagrania.

Nagranie z kamery nasobnej może stanowić ważny dowód przed sądem - mówi adwokat Jacek Kępski.



- W sytuacji, jeżeli takiego dowodu nie ma, bo kamerki nie nagrywały bądź z jakichś przyczyn technicznych nagranie nie zostało zarejestrowane to osoba, która kwestionuje takie działania będzie miała problem, żeby wykazać to przed sądem, bo - nie ukrywajmy - w starciu z zeznaniami funkcjonariuszy policji zazwyczaj taka osoba jest na przegranej pozycji - ocenił.



Jak tłumaczy adwokat Jacek Kępski nagranie z interwencji może pomóc policjantom w sytuacji stykowych.



- Nie ukrywajmy, że funkcjonariusze policji niejednokrotnie mierzą się z zarzutami, co do podjętych przez nich działań, czy np. użycie środków przymusu bezpośredniego było zasadne czy też nie. I taki dowód jest dla nich istotny, żeby wykazać, że użycie środków przymusu bezpośredniego było uzasadnione zachowaniem osoby, wobec której je podjęto - podkreślił.



Aspirant Paweł Pankau, oficer prasowy potwierdza, że system został przywrócony do użytkowania po dokonaniu naprawy przez firmę zewnętrzną. Jednocześnie dodaje, że brak możliwości nagrywania interwencji nie wpłynął w żadnym stopniu na pracę policjantów.



- Kamera jest urządzeniem ułatwiającym rozwiązywanie kwestii spornych, jednak w tym celu do dyspozycji mamy również szereg innych narzędzi w postaci regulacji prawnych, które pozwalają na wyjaśnienie sprawy - powiedział.



Awaria wystąpiła pod koniec kwietnia, a system został przywrócony w poprzedni czwartek.