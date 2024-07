Policja złapała kierowcę, przez którego autobus zderzył się z radiowozem

Sprawca zderzenia radiowozu z autobusem w rękach szczecińskiej policji - był wcześniej karany.

Chodzi o mężczyznę, który w miniony piątek w Szczecinie nie zatrzymał się do kontroli drogowej. W wyniku pościgu doprowadził do zderzenia się autobusu z radiowozem na szczecińskim Prawobrzeżu. Ucierpiało dziewięć osób - w tym dwoje policjantów.Mężczyznę w Stargardzie zatrzymali funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego KMP w Szczecinie - informuje aspirant Paweł Pankau, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie.- Bardzo szybko odnaleziono porzucony pojazd i ustalono, kto mógł się nim poruszać. Od tego momentu rozpoczęła się walka z czasem. Policjanci wiedzieli, że mają do czynienia z osobą, która wielokrotnie popadała w przeszłości w konflikt z prawem i istniała obawa ukrycia się - mówi Pankau.Pojazdem jechały trzy osoby.- W konsekwencji działań policjantów zatrzymane zostały trzy osoby, a jedną przesłuchali w charakterze świadka. Podczas realizacji zatrzymań funkcjonariusze na terenie Stargardu zabezpieczyli również przy nich środki odurzające - mówi oficer prasowy.Sprawę bada prokuratura.