"Niespodzianka się wydarzyła". Toaletowy problem rozwiązany

Fot. Krzysztof Cichocki [Radio Szczecin]

Problem toaletowy, który udało się - nomen omen... załatwić. Najlepszy punkt widokowy w Szczecinie do podziwiania wpływających żaglowców - do tej pory był bez toalety - teraz to się zmieni.

Chodzi o Portowy Fotopunkt Grobla przy placu Koczego na Golęcinie, gdzie na wyciągnięcie ręki można podziwiać pływające po Odrze statki.



- Okoliczni mieszkańcy kilka tygodni temu poprosili miasto o postawienie tam toalety - opowiada mieszkaniec Szczecina Szymon Osowski. - Stwierdziliśmy, że skoro będą wpływały żaglowce, to będzie tu bardzo dużo ludzi, a jak widać, nie ma miejsca, gdzie się można załatwić. Miasto odpisało, że nie, że ma już plan, gdzie rozstawi toalety w tym roku i ewentualnie weźmie pod uwagę kolejne finały regat za kilka lat. Jak będą stawiali, to może nam tu postawią.



- Po upublicznieniu informacji w mediach społecznościowych, Szczecin stał się memem i magistrat zmienił decyzje - dodaje Osowski. - Niespodzianka się wydarzyła. Miasto odpisało, że przeanalizowało ponownie sprawę i stoimy przy toalecie, która jest dopiero postawiona. Muszę powiedzieć, że mocno się zdziwiłem i fajnie, że się to udało.



Z przenośnej toalety szczecinianie mogą korzystać do końca października.