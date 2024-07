Kierowca wypadł z samochodu. "Była wyczuwana woń alkoholu"

Fot. Olaf Nowicki [Radio Szczecin/Archiwum]

Samochód wypadł z drogi, a jego kierowca wyleciał z pojazdu. Stało się to niedaleko Sienna Górnego w powiecie łobeskim.

Do akcji ratunkowej zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej - tłumaczy kpt. Grzegorz Paluch, rzecznik Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie.



- Zgłoszenie otrzymaliśmy około godziny 9:20. Na miejsce zadysponowano trzy zastępy straży pożarnej i dwie jednostki ratownictwa medycznego, plus do tego policja - mówi Paluch.



Mężczyzna był przytomny i w dobrym stanie ogólnym został przewieziony do szpitala.



- Po przybyciu na miejsce stwierdzono, że samochód jest poza obrysem jezdni, a kierowca na jezdni, przytomny. Była wyczuwana woń alkoholu, więc prawdopodobnie był pod wpływem - mówi rzecznik Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie.



Na miejscu nie ma już utrudnień dla kierowców, ruch odbywa się płynnie.