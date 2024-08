Kolekcjonowanie pieczątek podczas The Tall Ships Races 2024 [ZDJĘCIA]

The Tall Ships Races 2024 Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Z paszportami tegorocznych "tolszipów" turyści i szczecinianie kolekcjonują pieczątki - celem zabawy jest zebranie do specjalnych książeczek stempli z żaglowców, jachtów czy holowników cumujących przy szczecińskich nabrzeżach.

Zabawa cieszy się dużą popularnością.



- Zbieram przez cały dzień: ciach i drugą ciach... To super zabawa, może dla dzieci bardziej niż dla nas, dorosłych, ale ok. - Jesteśmy z Warszawy? Bardzo fajny pomysł w tym roku - jest zajęcie i przy okazji wszystkie jachty się poznaje? - Mam Dar Młodzieży, mam Pogorię, mamy Guayas... Zbieramy nie tylko do paszportów, mamy specjalne zeszyty - mówili zbierający.



Uczestnicy zabawy mają do zdobycia 27 pieczątek.