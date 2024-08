Koncertują w każdym porcie, do którego dopłyną... [ZDJĘCIA, WIDEO]

Nie mogło więc zabraknąć ich występu na finale regat w Szczecinie.

Chór załogi Zawiszy Czarnego zaśpiewał na burcie Daru Młodzieży. W każdym porcie, kiedy tylko mamy okazję, to zapraszamy gości i śpiewamy razem na pokładzie... - podkreślał członek załogi.- Ja na szantach poznałem swoją żonę. - Kapitalne zbliżenie do natury, do takiego wyciszenia związanego z żeglowaniem. - Organizacja niezwykła, dlatego tak tutaj sobie spokojnie możemy obejrzeć z boku na statku, i to jeszcze w takim plenerze. - Pochodzimy z Małopolski, ale duch szant w Krakowie też jest żywy - opowiadali uczestnicy koncertu.Na scenie szantowo-folkowej trwają jeszcze koncerty - zagra Kraków Street Band, Wikingowie oraz Perły i Łotry.