Przebudowa na Warszewie i utrudnienia

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Będzie przebudowa ulic na szczecińskim Warszewie - będą utrudnienia w ruchu.

W czwartek zmieni się organizacja ruchu na ulicy Ostoi-Zagórskiego. Ekipa budowlana zajmie całą jezdnię na odcinkach od ulicy Letniego Poranka do Wakacyjnej i do Słonecznego Wzgórza.



Samochody będą się mogły poruszać bypassami wytyczonymi na poboczu. Będzie też ograniczenie prędkości do 30 km/h. To w ramach remontu układu drogowego w dzielnicy Północ. W całym projekcie przebudowane zostanie osiem ulic, czyli prawie 5 kilometrów.