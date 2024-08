Morze może być niebezpieczne - co zrobić, aby tak nie było?

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Co zrobić, by wypoczynek nad wodą był bezpieczny i jakie zagrożenia czekają na turystów odpoczywających nad Bałtykiem?

Grzegorz Markowski, zastępca kierownika kołobrzeskiego kąpieliska mówi o zagrożeniach, jakie czekają wchodzących do wody.



- Falochrony to bardzo niebezpieczne miejsca. Najczęściej blisko nich są bardzo duże wyżłobienia. Można sobie iść, nie zdając sobie sprawy, że tam metr ode mnie mogę stracić grunt pod nogami. I tak właśnie bardzo często się dzieje - mówi Markowski.



Jak dodaje ratownik, zagrożenie na samych siebie sprowadzają plażowicze spożywający alkohol. Co o bezpieczeństwie nad morzem mówią sami turyści?



- Najlepiej nie wchodzić na plaży niestrzeżonej i do wody patrzeć na kolor flag, żeby były odpowiednie, pilnować dzieci. - Mi się wydaje, że ludzie starają się zabezpieczać tam swoje dzieci. Także to jest fajne, bo starają się obserwować - mówią turyści.



Od początku wakacji w całej Polsce utonęło 120 osób. Tylko w sierpniu ten tragiczny bilans powiększył się o 9 ofiar.