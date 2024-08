Lato w alei w rytmie lat 20. poprzedniego wieku. "Uliczne występy, piękne modelki" [ZDJĘCIA]

Fot. Aleksander Makowski [Radio Szczecin] Fot. Aleksander Makowski [Radio Szczecin] Fot. Aleksander Makowski [Radio Szczecin] Fot. Aleksander Makowski [Radio Szczecin]

Modowo-muzyczne wspomnienia lat 20. ubiegłego wieku. W alei Wojska Polskiego wieczorem odbyła się kolejna impreza z cyklu "Lato w alei".

Mimo deszczu, frekwencja dopisała. - Przyszłam pierwszy raz, ale słyszałam o tych imprezach. Można tu spędzić miłe popołudnie. Muzyka fajna, panienki super poubierane, pozazdrościć - oceniają szczecinianie.



Dzisiaj spotykamy się w rytmie lat 20. i 30. - mówi Dorota Kowalewska, menadżerka alei Wojska Polskiego. - Uliczne występy charakteryzują się tym, że mamy swobodę przychodzenia. To wszystko jest nieodpłatne dla naszych mieszkańców. Aleja będzie systematycznie wzbogacana o inne wydarzenia. 16 sierpnia mamy kwartet Ryszarda Słowickiego, Cafe Jazz Trio. Równolegle będzie realizowany spacer dla rodzin.



- Osiem pięknych modelek - mówi Olga Dąbkiewicz, założycielka grupy Retro Vibes. - Część strojów jest pozyskana z grupy vintage, część z second handu, ale mamy dwie suknie odszyte według projektów i przeniesiemy się do epoki art deco.



Kolejna impreza w alei Wojska Polskiego odbędzie się w najbliższy piątek.