Da się zrobić, czyli brunch dla mam i dla dzieci na Jasnych Błoniach

Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Animacje dla dzieci, gry, zabawy i mnóstwo zabawek - tak sobotnie popołudnie spędzały mamy z dziećmi na Jasnych Błoniach w Szczecinie.

Brunch dla mam organizuje Agnieszka Potorska prowadząca profil "Da się zrobić" w mediach społecznościowych. To nie tylko okazja do zabawy, ale też szansa na poznanie innych mam i stworzenie pierwszych dziecięcych przyjaźni.



- To spotkanie dla mam z dziećmi. Mamy pyszne jedzenie, animacje dla dzieci, różne atrakcje... Można się zrelaksować i dzieci mogą się wspólnie pobawić. Zapisy na taki brunch są otwarte - przez Instagram bądź Facebooka - zapraszała Agnieszka Potorska z "Da się zrobić".



Wydarzenia nie są organizowane cyklicznie, tylko jak zbierze się odpowiednia liczba chętnych.