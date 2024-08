Motocyklowa pielgrzymka ruszyła na Giewont

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Około 120 osób weźmie udział w 16. motocyklowej pielgrzymce "Od Krzyża do Krzyża. Od Bałtyku do Tatr". Uczestnicy pojadą na prawie 100 motocyklach - część z pielgrzymów stanowią małżeństwa.

Rozpoczęcie mszą świętą przed krzyżem w nadmorskim Pustkowie, który jest repliką krzyża z Giewontu. Potem ponad tysiąc kilometrów w cztery dni w trasie m.in. w Płocku, gdzie jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, miejsce pierwszych objawień, jakie miała siostra Faustyna. W programie także miejscowości na wschodzie kraju łącznie z Markową, gdzie znajduje się sanktuarium Rodziny Ulmów.



Ks. Marian Augustyn podkreśla, że więcej uczestników fizycznie nie mogłoby wziąć udziału w pielgrzymce.



- Takie są nasze możliwości noclegowe. Pielgrzymka cieszy się ogromną zainteresowaniem. W tym roku zapisy skończyły się właściwie po 50 minutach - mówi ks. Augustyn.



W czwartek pielgrzymi dojadą do Zakopanego, a następnego dnia wejdą na Giewont. Hasło pielgrzymki to zdanie "Uczestniczę we wspólnocie Kościoła".