Mieszkańcy i przedsiębiorcy podzieleni ws. zamknięcia dla ruchu dwóch ulic w centrum [WIDEO, ZDJĘCIA]

Dwaj radni z dwóch przeciwnych obozów politycznych w jednej sprawie się zgadzają. To Przemysław Słowik z KO i Marek Duklanowski z PiS-u.

Szczecińscy rajcy chcą zamknąć ulice Rayskiego i Jagiellońską od placu Zamenhofa do alei Wojska Polskiego dla samochodów i udostępnić ją mieszkańcom na weekendy. Co o pomyśle radnych myślą mieszkańcy i przedsiębiorcy?- Bardzo dobry pomysł. Powinno być miejsce na wypoczynek. - Ciekawa inicjatywa, widać to pod tych knajpach, które już funkcjonują i mają gdzieś tam chociażby malutkie stoliki - mówią mieszkańcy.Jednak zdania restauratorów i przedsiębiorców przy ul. Zamenhofa są podzielone.- Samochody powinny zostać. Gro osób podjeżdża, wyskakuje na loda. - Dla biznesu to będzie chyba lepiej, ponieważ kiedy jeżdżą samochody, to czasami to po prostu przeszkadza - mówią przedsiębiorcy.Pierwszy z inicjatywą wyszedł radny PiS Marek Duklanowski.- Zamknięcie samego tylko najpierw odcinka ulicy Jagiellońskiej od Wojska Polskiego do placu Zamenhofa, również tego odcinka ulicy Rajskiego do placu Grunwaldzkiego - mówił radny PiS.Z pomysłem zgadza się Przemysław Słowik, radny KO.- Moglibyśmy śmiało spróbować wdrożyć pomysł gwiaździstego deptaka. Czyli nie tylko deptak Bogusława, ale też pozostałe ulice odchodzące od placu Zamenhofa - mówił radny KO.Radni są zgodni nawet w propozycjach objazdów dla kierowców, obaj wskazują ulicę Piłsudskiego. Podkreślają, że komunikacja miejska powinna zostać, a mieszkańcy i przedsiębiorcy powinni mieć prawo dojazdu do swoich lokali.