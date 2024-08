Świeccy rozdają Komunię Świętą

Nadzwyczajni szafarze komunii świętej. Fot. Piotr Kołodziejski [Radio Szczecin] Fot. www.pixabay.com/photo-3212558/davideucaristia (domena publiczna)

Pomagają księżom w rozdawaniu Komunii Świętej, odwiedzają też z komunią chorych. W sierpniu mija 20 lat od wprowadzenia w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej.

- To osoba, która służy innym ludziom - mówi Adam Szewczyk, nadzwyczajny szafarz komunii świętej od 10 lat. - Żeby nieść Pana Jezusa osobom potrzebującym. To jest istotą tej posługi. Na poziomie swojej parafii, swojej diecezji.



Każdy z szafarzy otrzymuje propozycję proboszcza w swojej parafii, by pełnić taką funkcję. Potem przechodzą kurs. Marek Stankiewicz ukończył go 20 lat temu. Wspomina nieżyjącą już kobietę, którą odwiedzał w Domu Pomocy Społecznej.



- Nasze rozmowy były rzeczywiście o wierze, o Biblii. Ta kobieta bardzo sobie ceniła te rozmowy, była bardzo wdzięczna i bardzo mi dziękowała mi, że mogę rozwiać jej wątpliwości, bo miała w sobie wątpliwości, lęk o swoje zbawienie - mówi pan Marek.



W tej chwili w archidiecezji jest około 160 szafarzy, którzy co dwa lata muszą odnawiać swoją misję.