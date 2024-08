Ostatnia szkoła w Kołobrzegu doczekała się boiska

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Ostatnia szkoła w Kołobrzegu czekała latami na nowe zewnętrzne boisko. Prace już się zakończyły, a od września uczniowie będą mogli odbywać lekcje wf-u także na świeżym powietrzu.

Szkoła Podstawowa nr 3 w 2019 roku zyskała nową salę gimnastyczną, ale pomimo tego, że w tym roku skończy 65 lat, to wciąż nie miała zewnętrznego boiska pozwalającego ćwiczyć sporty zespołowe na zewnątrz. Prace ruszyły wiosną i miały zakończyć się przed nowym rokiem szkolnym.



Prezydent Kołobrzegu Anna Mieczkowska mówi, że wszystko poszło zgodnie z planem. - Jest boisko wielofunkcyjne, można zagrać w kosza, można zagrać w siatkówkę, jest zewnętrzna siłownia. Wymalowane różne gry np. gra w klasy. Zapomniana dzisiaj - powiedziała Mieczkowska.



Choć pierwsze zajęcia lekcyjne na nowym obiekcie odbędą się we wrześniu, to już dziś miasto zorganizowało specjalny festyn, a z całej infrastruktury skorzystały pierwsze dzieci.



- Bardzo mi się podoba, najlepsze boisko szkolne, jakie widziałem. Zadbane, nowe, piękne. Mnie się tu mega podoba. Bawiłem się na siłowni - mówią młodzi użytkownicy obiektu.



Nowe boisko kosztowało 1,3 mln złotych.