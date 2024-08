Pyszne jedzenie i dużo rękodzieła... Jarmark Bałtycki w Świnoujściu zaprasza

Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin] Fot. Joanna Maraszek [Radio Szczecin]

Podpłomyki, miody, rękodzieło artystyczne i stoiska edukacyjne. W Świnoujściu trwa Jarmark Bałtycki, na którym każdy - od najmłodszych po najstarszych - znajdzie coś dla siebie.

Stoiska jarmarczne, jak co roku znajdują się wzdłuż Wybrzeża Władysława IV, gdzie nasza reporterka sprawdziła, kto w czasie jarmarku bawi się najlepiej.



- Jest przekrój rękodzieła. Rozglądamy się za bransoletkami, breloczkami i wyborami regionalnymi. - Kupujemy miody od różnych dostawców. Tu są zawsze dobre i sprawdzone. - My jesteśmy pasieką rodzinną, założoną jeszcze przed wojną. Od wielu lat jesteśmy pasieką wędrowną, czyli wozimy ule w różne rejony. - Jesteśmy zadowoleni, jest super atmosfera. - Na naszym stoisku Wolińskiego Parku Narodowego można u nas znaleźć gry, zabawy i kolorowanki dla dzieci. Są też materiały promocyjne - mówią wystawcy i odwiedzający.



Jarmark Bałtycki będzie trwał do końca tygodnia. Wieczorami, poza stoiskami będzie można także posłuchać na żywo szantowych kapel.