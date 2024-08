Setki, a nawet tysiące koni mechanicznych w jednym miejscu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kilkaset samochodów z różnych epok i regionów można oglądać w Kołobrzegu. Trwa Baltic Drive&Fly Festival.

Setki, a nawet tysiące koni mechanicznych - to wszystko można już poczuć i zobaczyć na płycie lotniska w kołobrzeskim Podczelu.



Marcin Kozak, pomysłodawca wydarzenia zachęca do obserwacji wyścigów na ¼ mili. - Najszybsze, te profesjonalne załogi, które tutaj są, przejeżdżają ten dystans poniżej 7 sekund. Co oznacza, że pod koniec tego dystansu mają na liczniku ponad 300 km/h - podkreśla Kozak.



Fani motoryzacji są pod wrażeniem prezentowanych pojazdów: - Chcieliśmy dzieciom sprawić sporo frajdy, ale wyszło, że sobie też. - Facet nigdy nie dojrzewa, a tutaj można sobie to jeszcze potwierdzić. - Masa drogich, sportowych i często zabytkowych samochodów. - Kocham te klimaty...



Na miejscu nie brakuje także pokazów i atrakcji dla całych rodzin. Są także koncerty, dziś wystąpią: Majka Jeżowska, Feel, C-Bool i DJ Matys. Festiwal potrwa do niedzieli.