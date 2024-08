Zanieczyszczanie Jeziora Dąbie. Wody Polskie odpowiadają na skargę radnego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Obecnie nie można wskazać jednego winowajcy odpowiedzialnego za zanieczyszczanie Jeziora Dąbie. To oficjalne stanowisko Wód Polskich, jako odpowiedź na skargę radnego Rady Miasta Szczecin Piotra Kęsika.

Sam zainteresowany nie do końca jest zadowolony z tej odpowiedzi. - Trudno mi wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, że nie ma jednego punktu, który byłby na tyle spójny, żeby zadając pytania można uzyskać wszystkie odpowiedzi - powiedział Kęsik.Zdaniem zastępcy Prezydenta Szczecina Łukasza Kadłubowskiego, problem zanieczyszczenia Jeziora Dąbie leży w dopływach rzeczki Chełszcząca. W jej obrębie znajdują się bowiem trzy osiedla ogródków działkowych. Ich użytkownicy szczerze przyznają, że stan Chełszczącej pogarsza się, a mieszkańcy regularnie spuszczają do niej nieczystości.- To jest obowiązek mieć swoją kanalizę, chyba, że ktoś ma swoją działkę na niby. Taki działkowiec, jak ja, musi mieć swoje szambo. Wieczorami biorą węże i spuszczają z tamtych drugich działek - mówią działkowcy.Aktualnie na kąpielisku przy Jeziorze Dąbie, z powodu jego zanieczyszczenia, ponownie powiewa czerwona flaga.