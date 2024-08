"Solidarność" będzie świętować [WIDEO]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Będą przemówienia, tort, koncerty, ale przede wszystkim chodzi o ważną datę dla Polski. Jutro 44. rocznica podpisania porozumień sierpniowych w Szczecinie i powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność".

O wadze tych wydarzeń opowiada Przemysław Mazur - zastępca przewodniczącego Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego.



- Byliśmy pierwsi i mamy duże zasługi w obaleniu komunizmu. Te postulaty, które były w tamtych latach, są dalej aktualne. Mamy prawo być dumni jako Szczecin i chcielibyśmy się z tym świętem z państwem podzielić - mówi Mazur.



Świętowanie rozpocznie o 10 msza święta w parafii pw. św. Stanisława Kostki na placu Matki Teresy z Kalkuty, po 12 obchody będą kontynuowane przy bramie Stoczni Szczecińskiej. Tam wręczenie stypendiów i przemówienia. A na finał utwory, które wszyscy znamy i kochamy.



- O godzinie 17:00 zapraszamy do Ogrodu Różanego, gdzie będą wręczane odznaczenia dla osób zasłużonych i następnie będzie koncert grupy Camerata Stargard. To będzie 16-osobowa grupa i będzie grana muzyka polska i filmowa - dodaje Mazur.



Usłyszymy kompozycje z "Nocy i dni", czy "Jana Serce". Przewidziano też poczęstunek - tort ważący 44 kilogramy. Planowana jest już także kolejna 45 rocznica - za rok organizatorzy chcieliby powiększyć skalę świętowania i przenieść się do Teatru Letniego.