Straż Miejska też ma swoje święto [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Każda jednostka mundurowa ma swoje święto - nie inaczej jest ze Strażą Miejską. Formacja, która została powołana do życia w 1997 roku dziś świętuje.

Do głównych zadań jednostki należy ochrona porządku publicznego, zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, a także współpraca z innymi służbami w zakresie bezpieczeństwa.



- Dostałem propozycję pracy w Straży Miejskiej i tak zostałem. Przez te 20 lat bardzo dużo się zmieniło. Na początku to tylko czystość, lekka drogówka a teraz to już mamy radiowozy, klatki, ciągłe szkolenia z środków przymusu bezpośredniego - mówi starszy inspektor Krzysztof Wójcik.



Osoby chcące dołączyć do Straży miejskiej muszą, między innymi, posiadać wykształcenie średnie lub wyższe, mieć nieposzlakowaną opinie, ukończyć 21 rok życia, a także posiadać status osoby niekaranej.



- Zapraszam na Klonowica 1b, składa się tam potrzebne dokumenty, czeka na telefon, dzwonią, odbywa się rozmowa kwalifikacyjna i później kurs. 5 tygodni w Gdańsku, kiedyś było to tutaj w Szczecinie na Kaszubskiej, ale na chwilę obecną odbywa to się w Gdańsku - dodaje Wójcik.



Wniosek aplikacyjny należy złożyć w jednostce straży miejskiej przy ulicy Sebastiana Klonowica.