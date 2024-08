Rozpoczęły się szczecińskie uroczystości z okazji 44. rocznicy Porozumień Sierpniowych [ZDJĘCIA]

W piątek przypada 44. rocznica podpisania Porozumień Sierpniowych. Marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz m.in. z radnymi KO złożył kwiaty pod bramą Szczecińskiej Stoczni.

Oddaję hołd tym, którzy w sierpniu 1980 walczyli o wolność - podkreślał Geblewicz.- Przypominamy, jak co roku, że pierwsze Porozumienia Sierpniowe w Polsce były podpisane właśnie w Szczecinie. Mamy w tej trudnej historii walki o wolną Polskę piękną kartę i powinniśmy o tym zawsze pamiętać - mówi Geblewicz.Na pytanie czy marszałek planuje wziąć udział w oficjalnych obchodach o godzinie 12 organizowanych przez Solidarność odpowiadał: "Zobaczymy jak będzie w tym roku, liczę na zrównoważenie i otrzeźwienie ze strony organizatorów".- Mam nadzieję, że w tym roku, będą one pozbawione takiego silnego natężenia politycznego w postaci dominowania tych obchodów przez Prawo i Sprawiedliwość. Ponieważ niejednokrotnie byliśmy wygwizdani tutaj przez działaczy Solidarności, my, jako politycy Platformy Obywatelskiej, nie chcieliśmy się wpraszać, dlatego zawsze jako pierwsi rano składaliśmy tutaj wieńce - tłumaczy Geblewicz.W tym roku obchodzimy 44. rocznicę Porozumień Sierpniowych, które zakończyły falę dwumiesięcznych strajków przeciwko władzy komunistycznej w zakładach w całej Polsce.