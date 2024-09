"Dzieci spędzały na nauce więcej niż rodzice w pracy"

Dziś rozpoczęcie roku szkolnego, a ten będzie inny niż poprzednie lata, będzie mniej nauki.





Jak przekonywał kurator, w dobie sztucznej inteligencji zadania domowe już nie miały sensu, a dzieci i młodzież i tak mają, co robić. - Uczniowie muszą pewne rzeczy zrobić. Nikt nie zwolni ucznia z przeczytania lektury. Uczeń musi wyszukać jakieś informacje po południu, musi przygotować się, co było na poprzedniej lekcji. Także to tak do końca nie jest - zauważył Palczyński.



Paweł Palczyński, zapytany o lekcje religii w szkołach, przekonywał, że katecheci mogą spać spokojnie, bo w tym roku szkolnym ich etaty nie są zagrożone. - Żadnych takich rewolucyjnych zmian nie ma. Pozostają nadal dwie godziny lekcyjne religii. Nie jest ona wliczana po prostu do średniej ocen. Nikt nie mówi, ani pani minister, ani ministerstwo o wyprowadzaniu religii ze szkół - zapewniał Paweł Palczyński.



Rozmowa z kuratorem oświaty dotyczyła także wchodzącego w życie obowiązku szkolnego dla dzieci z Ukrainy, stanu psychiki, zarówno dzieci, jak i nauczycieli czy poziomu kształcenia w naszym regionie.



We wtorek zaproszenie do "Rozmów pod Krawatem" przyjął prezydent Szczecina Piotr Krzystek.



- Dzieci w szkołach miały tyle lekcji, zajęć dodatkowych i zadań domowych, że często na nauce spędzały więcej niż rodzice w pracy, więcej niż 40 godzin tygodniowo, stąd potrzeba zmniejszenia podstawy programowej - wyjaśniał w "Rozmowach pod Krawatem" Zachodniopomorski Kurator Oświaty Paweł Palczyński.- Uszczuplona podstawa programowa wcale nie oznacza, że zmieniają się podręczniki. Po prostu w tych podręcznikach, które były wydane wcześniej, nauczyciel wie, że pewnych treści, które wypadły z tej podstawy programowej, nie realizuje - kontynuował kurator.- Uszczuplona podstawa programowa z jednej strony, z drugiej strony brak zadań domowych. To nie grozi nam zgłupieniem społeczeństwa, że tak zapytam wprost i brzydko? - dopytywał prowadzący.- Myślę, że nie. Chodzi o to, żeby i uczeń, i nauczyciel miał czas na realizację tej podstawy - odpowiadał gość audycji. - Postawmy na jakość, a nie na ilość.