Historyczna Świetlica Stoczniowa otwarta dla zwiedzających [WIDEO, ZDJĘCIA]

To "Bezcenny Skarb na historycznej mapie Szczecina" - tak o udostępnionej zwiedzającym historycznej Świetlicy Stoczniowej mówią jej obecni właściciele.

Chodzi o Centrum Solidarności "Stocznia" w Szczecinie, które otworzyło ten obiekt w 44. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych.To jeden z pierwszych etapów przywracania do życia tego ważnego dla historii Solidarności miejsca na terenie miasta - mówi dyrektor centrum Sebastian Ligarski.- Parę rzeczy przybyło, chociażby godło się zmieniło, bo jest orzeł w koronie. Te same stoły i krzesła, dokładnie ta sama mównica i scena. Ci którzy tutaj wchodzą, znajdują się w zupełnie innym wymiarze historii - mówi Ligarski.- Wystawę oglądam. - Naprawdę robi mega wrażenie. Szczególnie w ogóle sam fakt, że wszystkie te eksperymenty są autentyczne. Tak jak pan przewodnik opowiadał, że wszystkie te krzesła są realne i z tamtych czasów. - Niesamowite jest to, że tak naprawdę od lat osiemdziesiątych lat i nawet wcześniej nic się tutaj nie zmieniło. To jest chyba takie najbardziej magiczne. - Bardzo fajny szlak historii. - Widzisz takie krzesło i tak się zastanawiasz, jak oni w ogóle siedzieli przez tyle godzin. Przecież one są bardzo niewygodne. - Bardzo potrzebne miejsce, nie tylko na mapie Szczecina, ale na mapie Polski i świata - mówią zwiedzający.Historyczna Świetlica Stoczniowa dostępna jest dla zwiedzających po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 913070522.