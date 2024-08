Gramy dla Adasia nad Miedwiem

W sobotę nad jeziorem Miedwie gramy dla Adasia Orlika. Syn naszego redakcyjnego kolegi zmaga się z dystrofią mięśniową Duchena.

W sobotę dla Adasia zagra także Klub Dziecięcy ze Stargardu. Organizatorzy cały dochód z imprezy, która odbędzie się na głównej plaży w Morzyczynie, przeznaczą na leczenie.Agnieszka Mucha z Klubu Dziecięcego zapewnia, że sobotnie popołudnie nad Miedwiem wypełni mnóstwo atrakcji. - Zaczynamy imprezę o 14 i do godziny 17 teatr ze Szczecina przedstawi dla dzieci wiersze Jana Brzechwy trochę w inny sposób. Będą nasze gwiazdy "Muffinki". które zrobią dla nas półgodzinny koncert. To wszystko poprowadzi znany didżej ze Szczecina Marek Nowak.Jak podkreślają organizatorzy, Klub Dziecięcy dedykuje w całości Adasiowi dziesiątą, jubileuszową edycję festynu. - U nas jest bardzo duże grono rodziców, jesteśmy jedną dużą rodziną. W tym roku dotarło do nas stowarzyszenie Kuźnia Możliwości. Warto podejść i pomóc, a przede wszystkim poczęstować się czymś dobrym - mówi Mucha.Swój udział w imprezie zapowiedzieli również motocykliści z Polic i Stargardu, a także strażacy i policjanci zaangażowani w akcję pomocy dla Adasia.Zbiórkę na leczenie trwa w internecie, na portalu siepomaga.pl