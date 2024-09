Kąpieliska po wakacjach za darmo

Jezioro Dąbie. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Wakacje za nami, zmieniły się więc zasady funkcjonowania szczecińskich kąpielisk. Dziewoklicz i Głębokie są otwarte od 10 do 20, natomiast Dąbie od 10 do 22.

Na kąpieliskach nie ma już ratowników, a kąpiel na plaży niestrzeżonej odbywa się na własną odpowiedzialność. Można za to korzystać ze wszystkich pozostałych atrakcji dostępnych na terenie kąpielisk, a wstęp jest bezpłatny.



Podobnie na Arkonce - wchodzimy za darmo, możemy korzystać ze skateparku, placu zabaw, miejsc do grillowania czy boiska. Wyłączone z użytku są natomiast baseny. Godziny otwarcia do końca września - od 10 do 20, a od października: od 10 do 18.