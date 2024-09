Rekordowa liczba akcji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Sezonowa baza Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w Koszalinie podsumowuje lato.

W tym roku liczba misji w regionie była rekordowa. Od początku czerwca ratownicy wylatywali aż 191 razy. Załogi udzieliły pomocy 155 osobom, z czego 105 potrzebowało transportu do szpitali. Ratownicy najczęściej byli wzywani do osób z udarem, nagłym zatrzymaniem krążenia i po podtopieniach. Wielokrotnie startowali również do osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.



W sumie załogi HEMS spędziły w powietrzu 137 godzin.