Pożar trzcinowiska na Międzyodrzu. Samoloty w akcji [ZDJĘCIA]

Fot. Krzysztof Cichocki fot. Joanny Skoniecznej Fot. Krzysztof Cichocki fot. Paweł Duniec fot. Paweł Duniec fot. Paweł Duniec fot. Paweł Duniec Fot. Krzysztof Cichocki

Dwa samoloty i trzy łodzie brały udział w gaszeniu pożaru trzcinowiska na szczecińskim Międzyodrzu.

Godz. 20:00



Sygnał o pojawieniu się pożaru, w okolicach Siadła Dolnego służby otrzymały około godziny 15:00.



Płonęło pięć hektarów trzcinowiska. Na czas akcji na lotnisku Szczecin Dąbie stworzono czasowo punkt tankowania dromaderów.



Godz. 17:00



- Do tej pory się pali. - Samoloty latają i gaszą, straż pożarna też już próbowała. Nawet policja już była na miejscu. - Najgorszy jest ten dym... Pali się już trzeci raz w tym tygodniu. - Może z zawiści ktoś coś podpalił, albo po prostu jakiś turysta. Nudziło mu się, pływał kajakiem i stwierdził, że można sobie ognisko zrobić, albo po prostu tak dla zabawy podpalić. - Naprawdę musi ktoś to podpalać... - To jest teren otwarty, także można pożogę tutaj zrobić... No ale co my z tym zrobimy? - żalą się mieszkańcy okolicznych terenów.