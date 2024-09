Marchewka: lokalizacja terminala kontenerowego to najlepsze rozwiązanie

Wiceminister infrastruktury odniósł się do opinii prezydenta Świnoujścia Joanny Agatowskiej, która stwierdziła niedawno, że lokalizacja terminalu kontenerowego nie jest ostateczna.

To strategiczna inwestycja naszego rządu - stwierdził Arkadiusz Marchewka.- Bardzo bym chciał, żeby właśnie do naszego regionu, do Świnoujścia, przepływały największe na świecie kontenerowce. To znaczy, że bylibyśmy bardzo ważnym hubem i miejscem do tego, aby dostarczać towary do Europy Środkowo-Wschodniej. Jesteśmy zdeterminowani aby to zrobić - mówi Marchewka.Zdaniem ministra lokalizacja przyszłego terminala kontenerowego przy istniejącym już gazoporcie w Świnoujściu to najlepsze rozwiązanie. Inwestycja będzie funkcjonować w oparciu o niskoemisyjne technologie, by mieć jak najmniejszy wpływ na środowisko. Minister zapowiedział również działania na rzecz lokalnej społeczności, realizowane przez inwestora.W "Rozmowie pod krawatem" podjęliśmy tez temat zagrożenia powodziowego. W najbliższy weekend w naszym regionie pojawi się fala powodziowa na Odrze, nie będzie ona jednak powodować zagrożenia powodziowego. - Nie przewidujemy negatywnych scenariuszy - mówił w "Rozmowie pod krawatem" wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka.W południowo-zachodniej Polsce sytuacja powodziowa jest nadal bardzo trudna. Zalane zostały m.in. Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Nysa czy Głuchołazy. Od rana w naszym regionie poziom Odry utrzymuje się w strefie stanów wysokich. W Trzebieży woda w Zalewie Szczecińskim przekroczyła stan ostrzegawczy.Cała rozmowa do wysłuchania i obejrzenia na naszej podstronie i radiowym Facebooku.