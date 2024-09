RSnW: coraz częstsza psychoterapia dla młodzieży

Presja społeczeństwa, moda i malejące poczucie zawstydzenia; młodzi ludzie coraz częściej sięgają po rady psychoterapeutów - twierdzą specjaliści, którzy gościli we wtorkowej audycji "Radio Szczecin na Wieczór".

Zrobiliśmy duży krok do przodu pozbywając się poczucia strachu przed stygmatyzacją - mówi Sylwia Roszkiewicz, pedagożka, terapeutka zajęciowa i środowiskowa, współtwórczyni zespołu leczenia środowiskowego Kliniki Psychiatrii.- Młodzi ludzie w obecnej dobie ogromnego wpływu social mediów bardzo często ukrywają swoje prawdziwe uczucia i emocje dusząc to wszystko w sobie. Coraz większa profilaktyka, coraz szersze gremium osób mówiących o konieczności podejmowania tematu nawet przez media społecznościowe... Myślę, że jest to na bardzo duży plus dla młodzieży - przyznała Roszkiewicz.Zapotrzebowanie na psychologów wśród młodych ludzi jest coraz większe.- Z jednej strony można powiedzieć, że rzeczywiście jakoś się "odczarował" zawód psychoterapeuty, ale z drugiej strony, jak posłuchamy naszej młodzieży, no to jest dosyć modne mieć depresję i dosyć modne jest chodzenie do psychologa. Więc są to dwie skrajności - podkreśla Agnieszka Chybowska-Sandecka, psycholożka kliniczna, psychoterapeutka z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii.Kiedyś ludzie młodzi później dojrzewali. Patologią dzisiejszych czasów jest to, że nie ma czasu, żeby się zatrzymać - ocenia dr Ryszard Kamiński, psycholog kliniczny, psychoterapeuta z Zachodniopomorskiego Instytutu Psychoterapii.- Wszyscy starają się tym dzieciom pomóc je określić, co sprawia, że z jednej strony psychologowie podejmują tą inicjatywę, diagnozują, (ale) te dzieci się wręcz uzależniają od tego, żeby oni mi powiedzieli: co ja mam robić, jaki mam być, jakie studia skończyć, ile mam zarabiać... - wyliczał dr Kamiński.Według statystyk młodzi ludzie najczęściej borykają się z brakiem motywacji do życia, brakiem snu, samotnością i brakiem akceptacji siebie.