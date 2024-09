RSnW: Sezon wakacyjny nie zmniejszył bezrobocia

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Tegoroczny sezon wakacyjny nie zmniejszył liczby bezrobotnych. Ekonomiści podkreślają, że pomimo historycznie niskiej stopy bezrobocia, rynkowi pracy może grozić zastój.

Zazwyczaj sezon urlopowy skutkował dużym spadkiem bezrobocia - ze względu na rozkwit branży turystycznej. "Bezrobocie, które przed wakacjami jeszcze spadało, wróciło na poziom 5%" - mówiła w audycji Radio Szczecin na Wieczór Prof. Aneta Zelek z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.



- To jest najlepszy wynik od ponad trzech dekad. Tylko lepszą sytuację na rynku pracy niż w Polsce odnotowali Czesi. Ja nie widzę przesłanek do tego, żeby mówić, że grozi nam jakaś fala bezrobocia - mówi Zelek.



Z kolei Andrzej Przewoda - dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, podkreślał, że między lipcem a sierpniem tego roku zanotowano wzrost liczby bezrobotnych o zaledwie kilkaset osób.



- Kilkanaście lat temu byliśmy tym regionem chyba najbardziej dotkniętym problemem bezrobocia. Dzisiaj jesteśmy notowani wśród tych średniaków i to myślę o takiej stabilnej sytuacji na rynku pracy - mówi Przewoda.



Według danych Głównego Urzędu Statystycznego bezrobocie w województwie zachodniopomorskim 10 lat temu wynosiło około 16%.