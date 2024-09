Premier na posiedzeniu sztabu kryzysowego w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Premier Donald Tusk z wizytą w Szczecinie - szef rządu wziął udział w posiedzeniu sztabu kryzysowego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim.

Na posiedzeniu sztabu kryzysowego premier Donald Tusk mówił, że sytuacja w Zachodniopomorskiem jest dużo lepsza niż na Dolnym Śląsku. Mimo tego służby są przygotowane na każdy scenariusz, chociaż - jak dodał sam premier - nic nie wskazuje na to, żeby miał to być czarny scenariusz.



Odbyły się rozmowy o zabezpieczeniu regionu przed ewentualną falą powodziową. Służby wojewody uspokajają, że sytuacja w Zachodniopomorskiem jest na bieżąco kontrolowana, a ewentualne podtopienia mają być niewielkie i występować tylko lokalnie.



Jedyną obawą może okazać się nałożenie fali powodziowej i cofki, wtedy można przewidywać podwyższone stany wód w okolicach Gryfina czy Widuchowej. Tam lokalne samorządy już przygotowały zapory i worki z piaskiem.



IMGW wydało ostrzeżenie trzeciego stopnia o możliwych przekroczeniach stanów alarmowych od ujścia rzeki Warty do okolic Gryfina. Zarząd zlewni Wód Polskich w Szczecinie przygotował ponad 20 ton piasku, w razie gdyby trzeba było uszczelniać wały przeciwpowodziowe. Z kolei same wały patrolują żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.



Premier podziękował mieszkańcom regionu i przedstawicielom służb, którzy pojechali na miejsce za zaangażowanie w pomoc powodzianom.



- Słyszałem wasze meldunki od straży pożarnej, wojska o tym, gdzie jesteście i jak pomagacie. Muszę powiedzieć, że ludzie tam na miejscu, to bardzo doceniają i właśnie na to czekali... - podkreślił Tusk.



Oprócz premiera, w posiedzeniu sztabu kryzysowego wzięli udział między innymi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski i dyrektor Wód Polskich - Michał Durka.