Objazd Miedwia wieczorową porą

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Jezioro Miedwie w sobotnią noc okrążą cykliści ze Stowarzyszenia Stargard na Rowery. Do udziału w rajdzie zapraszają wszystkich rowerzystów, obiecując mocne wrażenia podczas przejazdu w świetle księżyca leśnymi odcinkami wokół jeziora. Przypominają też o ciepłym ubiorze i oświetleniu pojazdu, z zapasem baterii na kilka godzin wyprawy.

Pomysłodawca rajdu Jacek Kuty przyznaje, że będzie to pierwszy nocny przejazd wokół Miedwia.



- Nikt tego nie zrobił nocą, więc postanowiliśmy ten pomysł zrealizować. Startujemy o godzinie 19:00 spod parkingu pod byłym Tesco na końcu ulicy Szczecińskiej. Liczymy że do godziny 24:00 wrócimy. To jest dystans 59 km, tutaj warunki jednak trzeba spełniać - dobre oświetlenie, również odblaskowe, żeby być widocznym - mówi Kuty.



Pani Monika przygotowując się do wyprawy liczy na dreszczyk emocji.



- Na pewno jakiś dreszczyk będzie. Mamy prowadzącego, mamy zamykającego, więc będzie myślę bezpiecznie. No i jest noc, jest to coś, jest ta magia - mówi pani Monika.



Nocny objazd Miedwia zorganizowano tygodnia zrównoważonego rozwoju, promującego transport publiczny i rekreację na rowerach.