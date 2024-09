Pomoc ze Stargardu dla Głuchołazów to nie tylko artykuły pierwszej potrzeby

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Stargard przekaże 200 000 złotych Głuchołazom. Taką decyzję podjęli miejscy radni.

Na Opolszczyznę dotarły też zebrane przez mieszkańców Stargardu artykuły pierwszej potrzeby. Zapowiedziano też, że pomoc będzie mieć teraz inny charakter.



Jak tłumaczył prezydent Stargardu Rafał Zając, to konkretny wyraz wsparcia mieszkańców zniszczonego przez powódź miasta.



- Ono jest naprawdę bardzo ważne. Chcemy żeby ta pomoc miała jednak wymiar długofalowy, bo czasem w drobnych sprawach ta pomoc jest równie ważna, jak w tych wielkich - mówił Zając.



Przyjęto również, że samorząd Głuchołazów sam zdecyduje, na co przeznaczy przekazaną sumę.



- Myślę, że już dziś o łopatach i wszelkich środkach do oczyszczania powoli będziemy mogli zapominać, bo ta pomoc też napływa, również ze Stargardu. Zgłaszane są teraz osuszacze i agregaty, ale za chwilę zacznie się już ta konkretna odbudowa, więc materiały budowlane dla każdej miejscowości - mówił prezydent Stargardu.



Zapowiedziano też, że podległe miastu spółki i jednostki podejmą współpracę z gminą Głuchołazy, oferując dalszą pomoc w usuwaniu skutków powodzi.